Melbourne: Freie Trambahnen in der Innenstadt

Besondere Schmankerl bieten beide Städte obendrein. In Sydney kosten alle Fahrten, egal mit welchem Transportmittel an Sonntagen generell 2,60 Dollar. In Melbourne, die Stadt mit dem größtenTramnetz der Welt, ist die Innenstadt Teil der "free Tram zone", dort kosten alle Fahrten mit der Trambahn nichts. Zudem gibt es eine Touristentram, die die wichtigsten Sehenswürdigkeiten abfährt. Ebenfalls kostenlos. Positiver Nebeneffekt: In Melbourne sank der innerstädtische Autoverkehr mit der Einführung der "free tram zone" markant, es gab weniger Unfälle auf den Straßen, die Luftqualität stieg.