Oberbürgermeister Dieter Reiter zeigt sich mit der Lösung zufrieden: "Da sich der Freistaat Bayern jetzt in gleicher Höhe wie die Stadt München an den Kosten der Reform beteiligt, konnten wir auch für die Münchnerinnen und Münchner weitere deutliche Verbesserungen erreichen". Wer bisher ein bis zwei Ringe gehabt habe, der zahle nach der Reform nicht drauf, so Reiter weiter. Die bisherigen 3-Ring-Kunden würden künftig 17 Prozent, 4-Ring-Kunden 30 Prozent beim Ticketpreis sparen. Der neue Ticketpreis für die gesamte M-Zone liegt demnach bei 55,20 Euro.