40. Min: Und jetzt darf "King Karges" mal: Der linke Außenangreifer der Sechzger kommt nach einem schönen Konter über Böhnlein und Willsch ans Spielgerät, legt es sich zurecht und zieht ab - aus rund 18 Metern aber ein gutes Stück am rechten Pfosten vorbei. Karger schimpft, anstatt den Zwei-Tore-Abstand wieder herzustellen.

37. Min: Mölders verballert schon wieder! Der beste 1860-Angreifer der vergangenen Saison zieht diesmal aus der zweiten Reihe mit Schmackes ab, sein Versuch landet aber irgendwo hinter dem Sendlinger Vereinsheim Richtung Mittlerer Ring.

34. Min: Böhnlein trifft den Pfosten! Der nächste Neulöwe verpasst den nächsten Treffer: Aus rund 18 Metern trifft der Zugang von der SpVgg Bayreuth nur den Außenpfosten.

33. Min: Nächste Mölders-Chance, nächste Parade: Der Aufstiegsheld der Sechzger (drei Treffer in der Relegation gegen den 1. FC Saarbrücken) scheitert einmal mehr vor dem gegnerischen Gehäuse.

30. Min: Sendling hält für die Verhältnisse des unterklassigen Gegners hier weiter ordentlich dagegen, die Sechzger lassen den Ball zwar gut durch die eigenen Reihen laufen, vor dem Tor gehen die kreativen Ideen dann aber aus.

27. Min: Und im Gegenzug fast das 3:1! Sascha Mölders läuft alleine auf den Keeper zu, den halbhohen Schuss des ehemaligen Bundesligastürmers kann dieser aber entschärfen. Starke Parade, für die er von den Fans gefeiert wird. Für den BSC ist der Test im Rahmen des hundertjährigen Vereinsjubiläums schon jetzt ein Erfolg.

27. Min: Ja was ist denn hier los? Sendling wittert plötzlich seine Chance und läuft mit zwei Angreifern auf zwei Löwen-Verteidiger zu. Aaron Berzel kann die brenzlige Szene vor rund 400 Zuschauern aber mit seinem beherzten Einsatz unterbinden.

21. Minute: TOOOR für den BSC Sendling! Was war das denn für ein Pfund! Sendlings Stürmer Marco Candussi packt den Hammer aus und trifft aus gut und gerne 25 Metern ins Schwarze. Was für ein Treffer, da ist 1860-Stammkeeper Marco Hiller ohne Chance.

20. Min: Ist das schon Zeitspiel? Der (auch noch) in ROT gekleidete BSC-Torhüter bindet sich mit einer Seelenruhe die Schnürsenkel, die man erstmal haben muss. Sollte dennoch gleich weitergehen.

16. Min: Fast das 3:0! Der starke Bekiroglu steckt durch zu Wein, der im Alleingang auf das Tor zugeht. Wein legt die Kugel am Keeper vorbei - aber auch am Tor. War nix mit dem dritten Tor in sieben Minuten.

12. Min: TOOOR für den TSV 1860! Die Löwen legen nach: Freistoß Phillipp Steinhart aus dem linke Halbfeld. Der Ball landet bei Aaron Berzel am langen Pfosten, dessen Kopfball-Hereingabe Sendling noch klären kann. Im Nachschuss nimmt Herbert Paul Maß - und trifft in die lange Ecke. 2:0 für die Giesinger gegen die Sendlinger, zweiter Treffer durch einen Neulöwen!

9. Min: TOOOR für den TSV 1860! Und schon liegt der Ball erstmals im Kasten: Efkan Bekiroglu ist nach Zuspiel von Sascha Mölders allein auf weiter Flur, umspielt den Keeper und vollendet coll zur 1:0-Führung. Sechzig liegt gegen Sendling in Front.

5. Min: Sechzig macht hier Druck, vor allem über den linken Flügel und die Herren Steinhart & Karger laufen die ersten Angriffe. Aber: Kein Durchkommen. Noch.

3. Min: Und gleich die erste Chance für Sechzig: Nico Karger kommt mit Anlauf über den linken Flügel und zieht im zweiten Versuch aus kurzer Distanz ab. Die Sendlinger Hintermannnschaft kann mit vereinten Kräften zur Ecke klären.

1. Min: Das Spiel läuft!

18.35 Uhr: Im Hintergrund ist übrigens der Audi Dome zu sehen, die Spielstätte der Basketballer des FC Bayern. Einige Löwen-Fans sahen sich daher bereits zu abfälligen, grantelnden Kommentaren genötigt, die wir an dieser Stelle nicht zitieren wollen - es lebe eine gesunde Rivalität zu den Bayern.

18.30 Uhr: Betreuer der Sechzger ist heute erstmals Sportchef Günther Gorenzel, weil Chefcoach Daniel Bierofka zur Trainerausbildung an der Hennes-Weisweiler-Akademie in Hennef weilt. Sechzig ohne "Biero" - heute gibt's Teil eins. Der Beginn der Partie scheint sich hier etwas zu verzögern: Die Teams schlendern langsam, aber gemütlich auf den Rasen. Schiedsrichter der Partie wird Julian Kreye sein.

18.25 Uhr: Torjäger Sascha Mölders und Co. tragen hier im Übrigen gleich das neue (Neon-)Auswärtstrikot des TSV 1860. Die Löwen haben ihre neuen Kleider heute Mittag per Pressemitteilung vorgestellt, nun kommen feiern sie Premiere. Mölders führt sein Leibchen gleich mal am Spielfeldrand vor, wo er seine Frau Ivonne und einige Fans begrüßt - Miss Mölders ist passend ebenfalls schon im neuen Auswärtsdress gekleidet.

18.20 Uhr: Die Aufstellung der Sechzger ist auch schon raus: Mit Herbert Paul, Kristian Böhnlein, Marius Willsch und Efkan Bekiroglu stehen vier Neuzugänge in der Startelf, Semi Belkahia, Alessandro Abruscia, Stefan Lex und Adriano Grimaldi sollen im zweiten Durchgang auflaufen. Lediglich Neulöwe Quirin Moll wird noch nicht zum Einsatz kommen.

18.15 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Test in der Vorbereitung des TSV 1860 auf die Saison 2018/19, die erste Spielzeit in der dritthöchsten Spielklasse seit Einführung der Dritten Bundesliga

Vorbericht: Die Löwen starten in die 3. Liga

Der TSV 1860 München ist zurück im Profifußball. Und zur Vorbereitung auf den Saisonstart haben die Löwen eine Reihe von Teststpielen vereinbart. Los gehts am Mittwoch mit einem Test beim BSC Sendling - der Verein feiert in diesem Jahr sein hundertjähriges Jubiläum.

Mit von der Partie sind natürlich neben dem Aufstiegshelden Sascha Mölders auch die Neulöwen um Adriano Grimaldi, Stefan Lex und Efkan Bekiroglu.

Trainer Daniel Bierofka wird bei dem Test fehlen: Der 39-Jährige weilt zur Trainerausbildung in Hennef. Somit hat Sportchef und Interimscoach Günther Gorenzel nun erstmals im Premieren-Test die Chance, Sechzigs neue Wunschspieler erstmals in Aktion zu sehen - und das beste System und die beste Mannschaft für den Auftakt in der 3. Liga zu finden.