München - Wie die Polizei berichtet, gab es am Dienstag und Mittwoch vermehrt Anrufe durch falsche Polizisten in München. Im gesamten Stadtgebiet kam es am Dienstag zu 49 solcher Anrufe, am Mittwoch waren es sogar 89. Die unbekannten Anrufer haben versucht, unter verschiedenen Vorwänden an die persönlichen Daten der Opfer zu kommen.