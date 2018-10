Throwback-Foto in Schwarz-Weiß "Die schönste Frau der Welt": Helene Fischer postet sexy Foto

Dass das Foto offenbar schon etwas älter ist, was sie mit dem Hashtag "Throwback" markiert, stört keinen. Die Fans lassen ihrer Begeisterung freien Lauf. So ist "Traumfrau" auf Instagram zu lesen und "Cool" oder "Ein sehr schönes Foto. Helene, du bist die beste" und "Schön, dass es dich gibt, bleibe bitte so wie du bist". Ein weiterer Fan fasst es so zusammen: "Die schönste Frau der Welt". Auch bei Facebook zeigen sich die Follower hocherfreut: "Was für ein unglaublich tolles Foto, was für eine unglaublich tolle Frau und was für eine unglaublich tolle Künstlerin", schreibt ein Fan. "Wir vermissen dich!"