Thor und Captain America eingeholt Scarlett Johansson lässt männliche Marvel-Kollegen alt aussehen

Gleich auf mit Captain America und Thor

Mit ihrem saftigen Gehaltscheck steht Johansson vor allem ihren "Avengers"-Co-Stars Chris Evans (37) und Chris Hemsworth (35) in nichts nach. Auch sie kassierten für ihre Marvel-Parts Entgelte in zweistelliger Millionenhöhe. Offiziell bestätigt wurde die "Black Widow"-Gage der 33-Jährigen aber nicht. Stattdessen bestreitet Marvel Studios sogar "die Richtigkeit dieser Zahlen". In einem Statement der Produktionsfirma heißt es, dass sie grundsätzlich keine Gehälter oder Konditionen öffentlich kommuniziert.