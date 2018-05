Thomas Markle Jr. entschuldigt sich Nach Hass-Brief: Meghan Markles Bruder bittet um Einladung

Er entschuldigt sich

Der 51-Jährige erklärte in dem Brief angeblich weiter, dass er stolz auf Meghan sei und ihr eine "lange Zukunft" mit Prinz Harry wünsche. Er entschuldigte sich auch für seinen früheren offenen Brief, in dem er Harry erklärte, dass Meghan "offensichtlich nicht die richtige Frau" für ihn sei und ermutigte den Royal, die Hochzeit abzusagen. Er nannte seine Schwester Meghan darin eine "abgestumpfte, oberflächliche, eingebildete Frau".