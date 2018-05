Thiel und Boerne ermitteln So wird der "Tatort: Schlangengrube" aus Münster

Und so ermitteln die Kommissare Frank Thiel und Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter, 38) in alle Richtungen. Ihre Spurensuche führt sie unter anderem in den Zoo. Hier war die, dem Vernehmen nach, menschenscheue Merkens offensichtlich Dauergast. Boerne hat derweil das Kochfieber befallen, denn kein Geringerer als der Gourmet und Medienproduzent Dr. Stockmann (Robert Hunger-Bühler, 65) gibt dem Rechtsmediziner die Chance zu einer Zweitkarriere als Fernsehkoch. Woran Patrizia Merkens tatsächlich starb, bedarf unterdessen einer letzten toxikologischen Untersuchung.