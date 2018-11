Themenwoche "Gerechtigkeit": Highlights Warum gibt es diesen Paragrafen?

Weitere Highlights der Themenwoche

Die ARD-Themenwoche dauert von 11. bis 17. November. Das Thema "Gerechtigkeit" wird dabei in vielen verschiedenen Bereichen beleuchtet: Grundgesetz, Grundeinkommen, Sozialstaat, Generationengerechtigkeit, Entgelttransparenzgesetz, Steuergerechtigkeit, Durchschnittseinkommen, Armutsgefährdung etc. Neben Reportagen, Talk-Sendungen und Co. sind auch eine Doku und ein Fernsehfilm besonders sehenswert.