Theaterstück in London John Malkovich spielt Harvey Weinstein

Zugegeben: Bis auf das schüttere Haar sind die Gemeinsamkeiten von Schauspieler John Malkovich (64, "The Great Buck Howard") und Produzent Harvey Weinstein (66) eher überschaubar. Dennoch wird Malkovich den gefallenen Filmmogul in einem Theaterstück in London verkörpern. Das verriet der US-Amerikaner in einem Interview mit dem WDR. Demnach übernimmt er die Hauptrolle in "Bitter Wheat" von David Mamet, das im kommenden Jahr im "West End" aufgeführt wird.