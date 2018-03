Stockholm - In Schweden ist nach dem Suizid eines Stockholmer Theaterleiters eine Debatte über die Verantwortung der Medien bei Anschuldigungen im Zusammenhang mit der #MeToo-Debatte entbrannt. Der 58 Jahre alte Stadttheater-Chef Benny Fredriksson hatte sich das Leben genommen, nachdem er in einer Zeitung für seinen angeblich sexistischen Führungsstil attackiert worden war. Einige der anonymen Anschuldigungen erwiesen sich später als falsch. Theaterkollegen werfen den Medien vor, Fredriksson in den Suizid getrieben zu haben.