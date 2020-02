Theaterbesuch in London Herzogin Kate: Accessoire und Schuhe als funkelnder Blickfang

Die Clutch als auch die spitzen Pumps, beide stammen aus dem Hause Jimmy Choo, glitzerten um die Wette und verliehen dem Kleid die besondere Note. Auf weitere Accessoires verzichtete das Mitglied der britischen Royals, lediglich der berühmte blaue Verlobungsring funkelte am Finger. Ihre Haare trug die Herzogin in leichten Wellen offen über die Schultern. Gemeinsam mit ihrem Ehemann sah sie sich das Theaterstück "Dear Evan Hansen" an, das die Geschichte eines Jungen, der unter sozialen Ängsten leidet und sich schwertut, Freunde zu finden, erzählt. Die Sondervorstellung fand zugunsten der Royal Foundation statt.