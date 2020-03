"Schmidtflyx" bietet Plattform für Künstler aller Art

Das Schmidts Tivoli-Theater in Hamburg präsentiert eine Streaming-Show der besonderen Art. Hausherr Henning Mehrtens und Dragqueen Elke Winter begrüßen in ihrer Online-Sendung täglich neue Gäste und geben dabei bekannten und unbekannten Künstlern eine Plattform: "Wir bieten eine virtuelle Bühne für alle, die zurzeit nicht auftreten können – ausdrücklich auch für Künstlerinnen und Künstler aus anderen Häusern!"

Die knapp 45-minütigen Shows sind unvorhersehbar und bieten einen bunten Mix aus Comedy, Talk, Musik und schrägen Einfällen. Am Sonntag wird "Schmidtflyx" ab 20.30 Uhr auf der Website "tivoli.de" und auf Facebook live gesendet.

Virtuelle Tour durch ein Museum

Man muss allerdings bei dem digitalen Angebot nicht unbedingt in Deutschland bleiben. Wie wäre es, einfach durch das Guggenheim Museum in New York oder das Van Gogh Museum in Amsterdam zu flanieren? Weltberühmte Kunsthäuser wie das Britische Museum, das Pariser "Musée d'Orsay" oder Pergamon Museum in Berlin bieten virtuelle Führungen durch die Kunstgeschichte an. Hier finden Sie eine Liste mit den bekanntesten Museen, die man online besuchen kann.

