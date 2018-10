"The Voice"-Siegerin 2015 Mit gerade einmal 20 Jahren: Jamie-Lee Kriewitz ist verlobt

"Ich habe JA gesagt", schrieb die 20-Jährige zu einem Bild, auf dem ihre Hand mit einem funkelnden Ring am Finger zu sehen ist. "Ich liebe dich", richtete sich Kriewitz zudem an ihren Verlobten, den Sänger Fabian Riaz. Wie einst auch Kriewitz, versucht Riaz zurzeit sein Glück in der achten Staffel von "The Voice of Germany".