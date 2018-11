"The Testaments" angekündigt Margaret Atwood: Fortsetzung von "Der Report der Magd" kommt 2019

"Der Report der Magd" spielt in einer düsteren Zukunft, in der die Vereinigten Staaten durch eine Diktatur ersetzt wurden, die Frauen unterjocht und die wenigen fruchtbaren Frauen als Eigentum bestimmter Männer zwingt, Kinder zu gebären. Desfred, eine Magd, kämpft ums Überleben unter dem totalitären Regime von Gilead. Die vielen Fragen ihrer Fans zu Gilead und den Geschehnissen dort seien eine Inspiration für ihr neues Buch gewesen, so Atwood auf Twitter. "Die andere Inspiration ist die Welt, in der wir leben."