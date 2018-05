The Most Reverend Michael Bruce Curry Meghan Markle & Prinz Harry: Dieser Bischof soll Ansprache halten

In einer Woche findet die Hochzeit des Jahres statt. Prinz Harry (33) wird seine Meghan (36) am 19. Mai zur Frau nehmen. Nun gibt es ein weiteres Detail zu den royalen Feierlichkeiten: Wie der Kensington Palast am Samstag bekannt gab, haben Prinz Harry und Meghan Markle The Most Reverend Michael Bruce Curry (65), den 27. vorsitzenden Bischof und Primas der Episcopal Church, gebeten, die Ansprache an ihrer Hochzeit zu halten.