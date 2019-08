"The Great Nowitzki" erscheint Neues Buch enthüllt: Dirk Nowitzki hatte mit "Komplexen" zu kämpfen

So berühmt Nowitzki weltweit auch sein mag, über das Privatleben des Ausnahmetalents ist vergleichsweise wenig bekannt. Wie tickt der 41-Jährige wirklich? An welches Ereignis in der Kindheit denkt er heute noch gern zurück? Und über welches Kompliment hat er sich im Laufe seine Karriere am meisten gefreut? Journalist und Autor Thomas Pletzinger (44) liefert in seinem Buch "The Great Nowitzki: Das außergewöhnliche Leben des großen deutschen Sportlers" Antworten. Über sieben Jahre hinweg hat er den 2,13 Meter großen Würzburger begleitet und nach eigenen Angaben versucht, "aus Dirk Nowitzki schlau zu werden".