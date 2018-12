"The Game Awards" Neues Videospiel zur 3. Staffel von "Stranger Things" in der Mache

In der Nacht auf Freitag wurde bei den alljährlichen "The Game Awards" ein neues Videospiel zur beliebten Netflix-Serie "Stranger Things" angekündigt. Bei der Gaming-Preisverleihung, bei der traditionell auch stets einige neue Titel vorgestellt werden, betraten auch die Duffer-Brüder die Bühne. Die Köpfe hinter der erfolgreichen Mystery-Serie enthüllten "Stranger Things 3: The Game".