"The Expatriates" Nicole Kidman produziert neue Serie für Amazon

Generell läuft es für die 51-Jährige derzeit ziemlich gut im Show-Business. Mit ihrer Hauptrolle in der HBO-Serie "Big Little Lies" feierte sie große Erfolge, Staffel zwei soll bereits im kommenden Jahr erscheinen. Auch für das neueste Buch von "Big Little Lies"-Autorin Liane Moriarty (51) sicherte sich Kidman schon jetzt die Filmrechte. Die Dreharbeiten zur Mini-Serie "The Undoing", bei der sie sowohl als Produzentin als auch als Schauspielerin mitwirkt, sollen ebenfalls 2019 starten.