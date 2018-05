Wie die Immobilienseite Immowelt nun ausgerechnet hat, sind Zweitwohnungen in München so teuer (im Schnitt nämlich 1050 Euro kalt für bis zu 40 Quadratmeter), dass es sich für den Geldbeutel eher lohnt, täglich bis zu 247 Kilometer mit dem Auto zu fahren. Leben in Friedrichshaven am Bodensee (200 Kilometer) oder in Bayreuth (237 Kilometer) und arbeiten in München lohnt sich also, rechnet Immowelt vor.