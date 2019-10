"Teuflischer" Versuch Rose McGowan verklagt Harvey Weinstein

Bereits seit Herbst 2017 werden Weinstein zahlreiche sexuelle Vergehen vorgeworfen. Neben Rose McGowan beschuldigten viele Schauspielerinnen wie Ashley Judd, Angelina Jolie und Gwyneth Paltrow Weinstein, sexuelle Übergriffe begangen zu haben. Berichte, die in der "New York Times" und dem "New Yorker" veröffentlicht wurden und Weinsteins angebliches Verhalten detailliert beschrieben, trugen dazu bei, die #MeToo-Bewegung auszulösen. Weinstein bestreitet alle Vorwürfe von nicht-einvernehmlichem Geschlechtsverkehr. In New York wird es im kommenden Jahr einen Strafprozess gegen ihn geben.