Auch in Versailles steht Ludwig vor neuen Herausforderungen, denn seine Mätresse Madame de Maintenon (Catherine Walker) treibt ihn an, sich als absolutistischer Herrscher zu behaupten, was zu großen Meinungsverschiedenheiten am Hofe bis hin zur Katholischen Kirche führt. Auch die vernachlässigte Königin Marie-Thérèse (Elisa Lasowski) geht ihre eigenen Wege, die Ludwig XIV. kompromittieren könnten und schließlich lauert eine große Gefahr in Gestalt eines mysteriösen maskierten Gefangenen.