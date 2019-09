Mit einem Tango-Tanz hatten sich die Bayern-Profis Alex King, Sasha Grant und Diego Flaccadori auf den sportlichen Höhepunkt ihrer Amerika-Reise eingestimmt, auf einem zentralen Platz in Montevideo wurde das Trio von Tango-Lehrern angeleitet und hatte offensichtlich großen Spaß an diesem Ausflug in die südamerikanische Kultur. Und auch auf dem Basketball-Parket in der Hauptstadt Uruguays tanzten die Bayern Tango. Bei der "NBA G League International Challenge", einem hochkarätig besetzten Einladungsturnier, gewannen sie ihre beiden Vorrundenspiele und stehen nun im Halbfinale am Samstag (23.30 Uhr MESZ). Gegner dort: die NBA-G-League-Auswahl oder das Nationalteam Uruguays.