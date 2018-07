Testspiel gegen PSG Nach der Kovac-Premiere: Ein Sieg, viele Gewinner

Auch der Trainer selbst darf sich zu den Gewinnern der ersten Vorbereitungsphase zählen - nicht nur wegen seines sympathischen und kompetenten Auftretens. Was in Klagenfurt auffiel: Die Bayern-Profis sind bereits jetzt ziemlich fit. "Dafür haben wir auch gearbeitet", sagte Arjen Robben. Teilweise mehr als zwei Stunden am Stück lässt Kovac die Stars an der Säbener Straße schuften, ab heute dann für eine Woche in den USA (siehe Seite 18).