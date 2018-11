Testspiel des TSV 1860 Daniel Bierofka wagt gegen den FC Ingolstadt Experimente

"Gegen Ingolstadt werde ich einigen Jungs die Chance geben, sich zu zeigen", erklärte Bierofka vor dem Duell. Der Plan: Reserve-Kickern Spielpraxis verschaffen, die in der Liga noch nicht zum Zug gekommen sind. Bierofka nannte als Beispiel ein Innenverteidiger-Talent der Sechzger: "Ich denke da an einen Semi Belkahia, der in der Liga noch keine Chance hatte, aber einen guten Weg gemacht hat. Ich will ihm zeigen, dass er auch auf diesem Niveau bestehen kann", so der Coach. Auch Akteure wie Aaron Berzel, Christian Köppel, Simon Seferings oder Kristian Böhnlein dürften sich angesprochen fühlen.