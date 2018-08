Maxime Awoudja (20) hat gerade erst einen langfristigen Profivertrag bei den Münchnern unterschrieben. Der deutsche U20-Nationalspieler - seine Eltern stammen aus Togo - spielte schon als Neunjähriger für den FC Bayern. Er ist bis 2021 an den Klub gebunden. In der vergangenen Saison absolvierte er als Stammspieler 29 Spiele für den FC Bayern II in der Regionalliga Bayern (vier Tore/zwei Vorlagen). "Er hat sehr, sehr gute Qualitäten. Er ist sehr schnell, spielstark, sehr kopfballstark bei Standardsituationen. Vor allem ist er ein Münchner Junge, ein Eigengewächs", sagt Sportdirektor Hasan Salihamidzic über den großgewachsenen Verteidiger.