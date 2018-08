Und der FC Bayern - der geht mit dem ersten Titel der Saison in der Tasche in dieses Testspiel: Am Mittwoch, 15. August, 18 Uhr, treffen die beiden Mannschaften aufeinander. Während sich der HSV angesichts das holprigen Saisonstarts zum Teil ätzende Kritik gefallen lassen musste, wird dem Supercup-Sieger aus München angesichts des deutlichen 5:0 gegen Eintracht Frankfurt bereits der Durchmarsch in der Bundesliga prophezeit.