München - Die Macht der Zahlen. Auch die Mathematik-Allergiker können Zahlen, wenn sie denn Fakten, Fakten, Fakten sind, ihre Aussagekraft nicht absprechen. Also: Lassen wir vor dem letzten Test-Länderspiel der Nationalmannschaft vor der WM in Russland (ab 14. Juni) einfach die Zahlen sprechen. Für Bundestrainer Joachim Löw und seine Kicker geht es in Leverkusen (19.30 Uhr, ARD live) gegen Saudi-Arabien. Deutschland ist der Weltranglisten-Erste, wird auch in der Pole-Position seine Mission Titelverteidigung angehen. 1.588 Punkte hat der Weltmeister, führt damit vor Brasilien (1.431) und Belgien (1.298).