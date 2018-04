Was begeistert Sie an den Hofflohmärkten?

Ich radle gerne durch die Viertel und schaue mir alles an. Es ist interessant, die verschiedenen Strukturen der Viertel zu sehen und zu erleben. Selbst als Münchner entdeckt man immer neue Orte. München hat nicht nur das urbane, sondern auch viel Weitverstreutes, mit schönen Gärten und kleinen Häuschen. Da denkt man sich oft: Hier würd’ ich auch wohnen wollen.

Haben Sie einen Favoriten unter den Flohmärkten?

Das ist ganz schwierig. Ich selber verkaufe privat in Hadern, das mag ich sehr gerne. Mein Büro liegt aber im Schlachthofviertel, dadurch bekomme ich das dort auch mit und das ist immer spannend. Aber auch der Abend-Flohmarkt in Gern ist toll! Der Freitagabend wird überhaupt wunderbar angenommen.

Es gibt immer noch weiße Flecken auf dem Flohmarkt-Stadtplan. Die Obere Au zum Beispiel, die gehört irgendwie zu keinem Bereich dazu.

Ja, wir haben mal versucht, sie an Haidhausen dranzuhängen, mal an die Untere Au, aber das ist irgendwie schwierig. Einzelne, kleinere Bereiche muss man vielleicht als Einzeltermin andenken für einen Freitagabend oder Abendtermin unter der Woche. Das sind aber bisher nur Ideen. Heuer zählt sie wieder zum Termin in Au/Untergiesing.

Obwohl es gegen die offiziellen Teilnahmebedingungen ist, verkaufen viele auf Plätzen oder Gehsteigen. Ist das ein Problem oder drücken Sie da ein Auge zu?

Der Verkauf auf öffentlichen Flächen ist nicht erlaubt. Es widerspricht auch der Idee der Hofflohmärkte. Dieses Problem gibt’s vor allem in den zentraleren Vierteln. Mittlerweile kontrolliert das sogar die Polizei. Wir können immer nur drauf aufmerksam machen, dass das nicht erlaubt ist, der Stand geräumt werden kann und Ordnungsgelder verhängt werden. Das ist schon vorgekommen. Es gibt auch einzelne Beschwerden von Nachbarn darüber. So kann es natürlich auch sein, dass die Stadt irgendwann sagt: Das wird uns zu viel – und dann strengere Auflagen für die Hofflohmärkte im Ganzen erlässt. Damit wäre allen geschadet. Viele Leute denken vielleicht gar nicht groß drüber nach und machen das einfach. Da helfen Gespräche, wir gehen oft herum und machen die Leute drauf aufmerksam.

Was ist ihr Profi-Tipp statt des Spielregel-Bruchs?

Ich finde ja, man kann sich wirklich bemühen, in anderen Höfen unterzukommen. Wir empfehlen da gerne das Nachbarschaftsnetzwerk nextdoor.de, da kann man sich gut vernetzen.

Sie organisieren nicht nur die Hofflohmärkte, sondern haben auch andere Projekte zur Viertel-Pflege.

Ja, das Neueste sind die Sonntagsgesellschaften. Die Hofflohmärkte sind beliebt und laufen, aber es entstand der Wunsch nach etwas mehr Künstlerischem, ganz ohne finanziellen Aspekt. Bei den Sonntagsgesellschaften laden die Leute auch in ihren Hof und bieten etwas an oder dar – Brettspiele, Urban Gardening, Kinderprogramm... Vielleicht will jemand Musik machen oder Bilder ausstellen. Da kann man kreativ werden. Ansonsten funktioniert das wie bei den Hofflohmärkten: Man holt sich die Erlaubnis der Hausverwaltung, meldet sich an und bekommt eine Markierung im Plan fürs Viertel.

Und wie läuft das an?

Bei der Idee gibt es noch viel Erklärungsbedarf, Anfragen und Interesse sind aber da. Ich glaube, dass das wie die Flohmärkte klein startet und dann sehr schön werden kann.

Premiere der Sonntagsgesellschaften ist am 10. Juni im Schlachthofviertel, eingebettet in das Festival Isar-Ludwig. Weiter geht’s am 15. Juli in Haidhausen, am 16. September in Neuhausen und am 21. Oktober in Hadern. Mehr Infos unter: sonntagsgesellschaften.de

Termine der Hofflohmärkte in München: Von April bis September

Neuhausen: Samstag, 28. April, 10-16 Uhr

Samstag, 28. April, 10-16 Uhr Viehhof-/Schlachthof-/Dreimühlenviertel: Samstag, 5. Mai, 10-16 Uhr

Samstag, 5. Mai, 10-16 Uhr Untergiesing und Au: Samstag, 12. Mai, 10-16 Uhr

Samstag, 12. Mai, 10-16 Uhr Westend: Samstag, 19. Mai, 10-16 Uhr

Samstag, 19. Mai, 10-16 Uhr Berg am Laim: Samstag, 26. Mai, 10-16 Uhr

Samstag, 26. Mai, 10-16 Uhr Thalkirchen: Samstag, 2. Juni, 10-16 Uhr

Samstag, 2. Juni, 10-16 Uhr Gern: Freitag, 8. Juni, 17-22 Uhr

Freitag, 8. Juni, 17-22 Uhr Haidhausen: Samstag, 9. Juni, 10-16 Uhr

Samstag, 9. Juni, 10-16 Uhr Untermenzing: Freitag, 15. Juni, 17-22 Uhr

Freitag, 15. Juni, 17-22 Uhr Solln und Obersendling: Samstag, 16. Juni, 10-16 Uhr

Samstag, 16. Juni, 10-16 Uhr Bogenhausen: Freitag, 22. Juni, 17-22 Uhr

Freitag, 22. Juni, 17-22 Uhr Sendling: Samstag, 23. Juni, 10-16 Uhr

Samstag, 23. Juni, 10-16 Uhr Moosach: Freitag, 29. Juni, 17-22 Uhr

Freitag, 29. Juni, 17-22 Uhr Obermenzing: Samstag, 30. Juni, 10-16 Uhr

Samstag, 30. Juni, 10-16 Uhr Harlaching: Freitag, 6. Juli, 17-22 Uhr

Freitag, 6. Juli, 17-22 Uhr Lehel: Samstag, 7. Juli, 10-16 Uhr

Samstag, 7. Juli, 10-16 Uhr Nymphenburg: Freitag, 13. Juli, 17-22 Uhr

Freitag, 13. Juli, 17-22 Uhr Hadern: Samstag, 14. Juli, 10-16 Uhr

Samstag, 14. Juli, 10-16 Uhr Allach: Freitag, 20. Juli, 17-22 Uhr

Freitag, 20. Juli, 17-22 Uhr Pasing: Samstag, 21. Juli, 10-16 Uhr

Samstag, 21. Juli, 10-16 Uhr Maxvorstadt: Freitag, 27. Juli, 17-22 Uhr

Freitag, 27. Juli, 17-22 Uhr Westparkviertel: Samstag, 28. Juli, 10-16 Uhr

Samstag, 28. Juli, 10-16 Uhr Trudering: Samstag, 4. August, 10-16 Uhr

Samstag, 4. August, 10-16 Uhr Ludwigsvorstadt: Samstag, 11. August, 10-16 Uhr

Samstag, 11. August, 10-16 Uhr Englschalking, Daglfing und Zamdorf: Samstag, 18. August, 10-16 Uhr

Samstag, 18. August, 10-16 Uhr Forstenried, Maxhof und Fürstenried : Samstag, 25. August, 10-16 Uhr

: Samstag, 25. August, 10-16 Uhr Milbertshofen: Samstag, 1. September, 10-16 Uhr

Samstag, 1. September, 10-16 Uhr Ramersdorf: Samstag, 8. September, 10-16 Uhr

Samstag, 8. September, 10-16 Uhr Hasenbergl, Harthof und Lerchenau: Samstag, 15. September, 10-16 Uhr

Samstag, 15. September, 10-16 Uhr Aubing: Samstag, 22. September, 10-16 Uhr

Alle weiteren Infos sowie die Termine für das Münchner Umland gibt es auf: www.hofflohmaerkte.de