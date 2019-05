"Terminator"-Star nimmt es gelassen Arnold Schwarzenegger verzichtet nach Attacke auf eine Klage

Arnold Schwarzenegger (71) bleibt nach der Attacke auf ihn in Südafrika gelassen: Der "Terminator"-Star werde keine Anzeige gegen seinen Angreifer erstatten, ließ der 71-Jährige via Twitter wissen: "Viele von euch haben gefragt, aber ich werde keine Anzeige erstatten", so Schwarzenegger. Er hoffe, dass der Vorfall für den Mann ein Weckruf gewesen sei, damit dieser sein Leben wieder "in die richtige Spur" lenke.