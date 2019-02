Termin im Jugendzentrum Prinz Harry beweist: Die Vaterrolle steht ihm ausgezeichnet

Während seine Frau Meghan (37, "Suits") gerade bei Freunden in New York verweilt, hat Prinz Harry (34) bei einem besonderen royalen Termin schon einmal die Rolle als Vater geübt - und wie es scheint mit Bravour bestanden. In einem Jugendzentrum kümmerte er sich rührend um Kinder aus sozialschwachen Familien, wie unter anderem ein Video zeigt, das der Kensington Palast bei Twitter veröffentlicht hat.