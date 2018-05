Der 29-jährige Allgäuer hatte am Donnerstag das Training abbrechen müssen. Die angeschlagene Achillessehne bereitete dem Spielmacher wieder Probleme. Deswegen hatte Gebhart, der dringend Spielpraxis benötigt, auch das letzte Saisonspiel der Sechziger in der Regionalliga Bayern am Samstag in Bayreuth (4:1) verpasst.