Termin auf dem Standesamt Justin Bieber und Hailey Baldwin: Hochzeit noch in diesem Jahr?

Sänger Justin Bieber (24, "What Do You Mean") und Model Hailey Baldwin (21) machen Ernst. Das Hollywood-Paar wurde am Donnerstag in einem Standesamt in New York gesehen. Laut einem Bericht des Promiportals "TMZ" sei das seit Juli verlobte Paar Hand in Hand in das Gerichtsgebäude gelaufen, Bieber habe dabei emotional und unter Tränen zu Baldwin gesagt: "Ich kann es nicht abwarten, dich zu heiraten, Baby."