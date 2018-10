Tennisstar wechselt Coach Vor WTA-Finals: Kerber trennt sich von Trainer Fissette

"Trotz der erfolgreichen Zusammenarbeit seit Beginn der Saison wurde dieser Schritt aufgrund von unterschiedlichen Auffassungen bzgl. der zukünftigen Ausrichtung erforderlich", hieß es in der Mitteilung nur knapp zur Begründung. Welche Meinungsverschiedenheiten es genau gab, ließen Kerber und ihr Umfeld offen. Ein Nachfolger soll erst nach der inoffiziellen WM in Singapur gefunden werden. Wer Kerber in der kommenden Woche betreut, blieb ebenfalls offen. Beim Media Day am Samstag wird sich Kerber mit Sicherheit dazu äußern.