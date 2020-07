Tennis, Tee und Tränen Zum 70. Geburtstag: Sieben verblüffende Fakten über Richard Branson

Das britische Musiklabel Virgin Records wurde 1972 von Richard Branson mitgegründet. Der Verkauf des Labels brachte dem Mogul 1992 eine Milliarde US-Dollar ein, trotzdem hatte Branson "gemischte Gefühle", wie er in dem Podcast "How I Built This with Guy Raz" erklärt hat. Als er nach dem Verkauf nach Hause gerannt sei, strömten Branson eigenen Angaben zufolge die Tränen über sein Gesicht. Es sei eine "schwierige Entscheidung" gewesen.