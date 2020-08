"Love Island": Warum ist Mischa Mayer berühmt?

Mischa Mayer ist eigentlich gelernter Industriekaufmann. Durch seine Teilnahme an der Dating-Show "Love Island" 2019 wurde für ihn aber klar, dass er Karriere im TV machen möchte. "Ich hab damals nach 'Love Island' schon gesagt, es kommen für mich zwei Formate in den Sinn. Das eine wäre 'Köln 50667' oder 'Promi Big Brother'", erzählt er in seiner Insta-Story.