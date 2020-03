Claudia Norberg: Ihre Meinung über Laura Müller

Was dazu wohl Wendlers Noch-Ehefrau und Mutter der gemeinsamen Tochter sagt? Die 48-Jährige zeigte sich im Dschungelcamp 2020 ziemlich schweigsam über die Neue an der Seite ihres Ex. Über Wendler sagte sie in der Show, dass er ihr kein Unterhalt zahlen würde, was der Schlagerstar als Lüge bezeichnete.

Dafür spricht Tochter Adeline: "Es freut mich, meinen Vater glücklich zu sehen. Auf der anderen Seite tut mir aber meine Mama auch sehr leid, weil sie noch keinen neuen Gefährten hat."

Laura Müller im Playboy

Durch ihre Beziehung mit Michael Wendler ist Laura Müller quasi über Nacht berühmt geworden. Allerdings will sich die 19-Jährige offensichtlich nicht auf dem Ruhm ihres Freundes ausruhen und selbst im Rampenlicht stehen. Anfang Januar ließ sie für das Männermagazin "Playboy" die Hüllen fallen und zeigte sich sehr freizügig.

"Let's Dance": Laura Müller tanzt für RTL-Show

Nach ihrem Engagement bei "Das Sommerhaus der Stars" und ihrem Fotoshooting für den "Playboy" scheint Laura Müller weiter auf Erfolgskurs zu sein. Seit dem 21. Februar tanzt die 19-Jährige neben Sabrina Setlur, Ilka Bessin und Luca Hänni bei der aktuellen Staffel von "Let's Dance".

Lesen Sie auch: Victoria Swarovski ganz privat: Glücklich mit Ehemann Werner Mürz