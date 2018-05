Teil zwei heute in Sat.1 "Der Staatsfeind": Das geschah bisher

Quoten bisher eher mittelmäßig

Ob der zweite Teil beim Publikum besser ankommt als der Auftakt vor einer Woche darf durchaus bezweifelt werden. Nur 720.000 Zuschauer in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten am vergangenen Dienstag ein und beobachteten Henning Baum bei seiner Flucht durch München. Ein eher durchwachsener Auftakt, bedeutet er doch nur rund 8,5 Prozent Marktanteil. Beim Gesamtpublikum erreichte "Der Staatsfeind" nur noch 7,6 Prozent, was insgesamt 2,03 Millionen Menschen insgesamt an den Fernsehgeräten bedeutete.