Technische Probleme beim Videocall Holpriges Wiedersehen mit Amal Clooney

Video-Meetings gehören während der aktuellen Coronavirus-Pandemie verstärkt zum Arbeitsalltag dazu. Doch nicht immer laufen diese Videocalls ohne Probleme ab. Mit technischen Schwierigkeiten hatte am heutigen Freitag (15. Mai) auch Menschenrechtsanwältin Amal Clooney (42) zu kämpfen. Die Ehefrau von Hollywood-Star George Clooney (59, "Money Monster") sollte sich über einen Videolink in eine parlamentarische Untersuchung in Australien zuschalten. Doch der Start war mehr als holprig.