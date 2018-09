Die Ladung an einer Schuko-Steckdose würde den Betriebsablauf dagegen empfindlich stören: Hier wäre der Transporter erst nach 17 Stunden wieder voll einsatzbereit.

Der Elektromotor ist vorne im e-Crafter integriert und leistet 136 PS mit einem maximalen Drehmoment von 290 Newtonmetern. Der Motor wird im Konzern schon im VW e-Golf eingesetzt, jetzt aber mit einem einstufigen Automatik-Getriebe gepaart, das speziell für Nutzfahrzeuge ausgelegt ist.

Produziert wird das Chassis des neuen Modells – wie alle Crafter – im Werk Września in Polen. Die Endmontage der e-Komponenten erfolgt dann im Stammwerk von Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover.

Typisches VW-Cockpit

Weil Elektromotoren ihr maximales Drehmoment praktisch aus dem Stand entwickeln, ist der e-Crafter souverän unterwegs. Zügiger Ampelstart und flinkes Mitschwimmen im Stadtverkehr – kein Problem. Die Lenkung fühlt sich leichtgängig-direkt an, und die Federung ist für das Fahrzeuggewicht erstaunlich feinfühlig.

Nichts auszusetzen gibt es auch an der Innenausstattung des Dreisitzers: Der kantige Look mit den genarbten Plastikverkleidungen passt gut zum robusten Charakter des e-Crafters, und die praktische Bedienung unterscheidet sich kaum von der des VW Golf.

Obwohl der e-crafter, der übrigens baugleich als MAN eTGE angeboten wird, schon leer fast 2,5 Tonnen wiegt, ist er relativ sparsam unterwegs: Der Stromverbrauch wird laut VW mit 0,975 Tonnen Zuladung kombiniert bei 21,54 kW/100 km liegen.

Die überaus üppige Serienausstattung des e-crafter verblüfft, denn bei Nutzfahrzeugen dieser Klasse übernimmt üblicherweise der Rotstift das Ausfüllen des Bestellformulars. Der e-Crafter kommt mit fast allen modernen Assistenzsystemen auf den Markt, die VW auch für die Pkw anbietet.

Im Komfortbereich wird der Fahrer ebenfalls verwöhnt. LED-Scheinwerfer, Klimaautomatik, Sitzheizung, Wärmepumpe, beheizte Frontscheibe, Komfortsitze und das Navigationssystem "Discover Media" mit Sprachbedienung und Mobiltelefon-Schnittstelle – alles serienmäßig.

Womit wir auch schon beim Haken wären: Netto wird der neue e-Crafter zu Preisen ab 69.500 Euro an den Start gehen! Klar: Das Preis-Leistungs-Verhältnis mag bei dieser Ausstattung gar nicht so schlecht sein. Doch beim Fuhrpark einer Firma wird eben in der Regel zuerst gespart.

Modelle von Renault und Mercedes

Und was macht die Konkurrenz? Kleinere E-Transporter wie VW E-load-Up, Renault Kangoo, Nissan E-NV200 oder der Streetscooter der Post fahren schon einige. Doch in der e-Crafter-Klasse gibt es aktuell nur den Iveco Daily zu kaufen, der schon 2009 auf den Markt kam und mit unterschiedlichen Batterie-Modulen bestellbar ist. So kann er mit kleiner Batterie zwar 1.300 Kilo laden, fährt dann aber nur 80 Kilometer weit, bietet also kaum Reserven. Mit großer Batterie sollen über 200 Kilometer möglich sein – dann reduziert sich aber die Nutzlast auf magere 600 Kilo.

Zwei weitere Konkurrenten stehen immerhin schon in den Startlöchern: Renault mit dem Master Z.E. und Mercedes mit dem elektrischen Vito und Sprinter. Angekündigt sind diese Modelle schon lange – aber auf der Straße fährt noch keines. Kenner der Szene munkeln, es gäbe auf dem Markt zurzeit einfach nicht genügend Batterien. Mal schauen, ob VW dieses Problem besser in den Griff bekommt.

Technische Daten zum VW e-crafter L3/H3