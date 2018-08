Mazda MX5: Mehr Komfort im Cockpit

Auch in Sachen Komfort hat Mazda beim am 14./15. September startenden MX-5 nachgelegt. So ist jetzt das Lenkrad in der Höhe und längs verstellbar - lange Piloten werden's den Technikern danken. Die Sitze lassen sich flexibler einstellen, auch das ist ein Plus für große Fahrer. Äußerlich gab es keinen Grund, das Rad neu zu erfinden: Bis auf neue Felgen in 16 und 17 Zoll ist alles beim Alten geblieben - und keineswegs altbacken. Je nach Ausstattungslinie lässt sich der MX-5 jetzt aber noch deutlich sicherer machen, denn für die Spitzenversion Sports-Line bietet Mazda für 650 Euro ein Paket aus City-Notbremsassistent Plus, Müdigkeitswarner, Rückfahrkamera und Verkehrszeichenerkennung an. Das Technikpaket mit Ausparkhilfe und dynamischem Kurvenlift ist hier serienmäßig drin, in der nächstunteren Stufe namens Exclusive-Line kostet es 800 Euro. Das Sportpaket mit Domstrebe, Sportfahrwerk und Recaro-Sitzen ist nur für den Sports-Line für 1.900 Euro im Angebot. 300 Euro kostet die ab der Center-Line erhältliche Smartphone-Integration mit Android Auto oder Apple Car Play.