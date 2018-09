Technik, die begeistert Das sind die Highlights von der IFA 2018

Auch der Mega-Trend Sprachsteuerung ist auf der IFA an allen Ecken vertreten. Der Huawei AI Cube ist eine Mischung aus smartem Lautsprecher und LTE-Router und setzt auf Amazons digitale Sprachassistentin Alexa. Wann genau der Lautsprecher in den Handel kommen soll, ist derzeit nicht bekannt, man geht aber davon aus, dass es noch in diesem Jahr so weit sein soll.