Teamwork als Produzenten Til Schweiger und Francesca Dutton haben große Pläne

Neues Power-Paar am Film-Firmament: Til Schweiger (54, "Klassentreffen 1.0") und Francesca Dutton (32) machten ihre Beziehung mit einem ersten Pärchenauftritt am Mittwoch in Hamburg öffentlich. Doch die beiden passen offenbar nicht nur privat gut zusammen, sondern auch beruflich und so gibt es schon jetzt große Pläne: "Wir wollen definitiv zusammen einen Film produzieren. Das ist das Schöne, wir brennen für die gleiche Leidenschaft. Sie ist seit Wochen an meiner Seite, und es fühlt sich gut an", schwärmt Schweiger im Gespräch mit "Bild.de".