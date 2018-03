Taxifahren zum Spartarif BGH lässt Rabattaktionen im Wettbewerb um Taxikunden zu

Blockabfertigung in Österreich Stau auf A8: Wo es bei München zu Ostern eng wird

Der Osterverkehr rollt durch Bayern: Auf der A8 von München nach Salzburg stauten sich die Fahrzeuge am Gründonnerstag auf mehr als zehn Kilometern, wie der ADAC mitteilte. Was Reisende um München und an der Grenze zu Österreich erwartet.