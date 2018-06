Einen halben Tag ohne "Übergriffe" von Passanten

Das Ziel von Thurner: Passanten zum Nachdenken bewegen und die Statue in einem anderen Kontext zeigen. Die Aktion fiel auf: "Die Leute blieben stehen, viele haben gelacht", so die 20-Jährige zur AZ. Das Plakat hing gut einen halben Tag, erst am Abend wurde es wieder entfernt. "Angefasst haben sie in dieser Zeit deutlich weniger Menschen, das hat also funktioniert", freut sich Lea Thurner.