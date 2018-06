Tausende Briefe und Karten Unglaublich! So viel Fanpost bekommen die Royals

Royale Superstars: Das britische Königshaus hat sich unter anderem via Twitter für die vielen Glückwünsche bedankt, die in den vergangenen Wochen eingegangen sind. "Danke an alle für die wunderschönen Karten und Briefe nach Prinzessin Charlottes drittem Geburtstag, der Geburt von Prinz Louis und der Hochzeit des Duke und der Duchess von Sussex", heißt es in einem aktuellen Tweet. Gemeint ist damit natürlich die Traumhochzeit von Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36) am 19. Mai.