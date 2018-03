Tausende Anrufe in München Mysteriöser Telefon-Terror im gesamten Stadtgebiet

Polizei München: Anrufe ohne "System und Konzept"

In Berg am Laim erhielt ein Hausmeister einen Anruf des dubiosen Call-Centers. Der Fremde wollte wissen, ob im Haushalt ein Hund lebt. "Kommen’s vorbei, ich warte auf Sie", antwortete Rainer S. Der Anrufer war von der prompten Einladung so perplex, dass er auflegte, ohne weitere Fragen zu stellen. Auch bei Rainer S. zeigte das Telefon die Nummer 032214219001 an. Der 56-Jährige rief umgehend bei der Polizei an. "Der Beamte hat mir berichtet, dass inzwischen etliche Tausend Anrufe bekannt sind", erzählt Rainer S.