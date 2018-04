Taunuskrimi, Tron: Legacy, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, arte, 21 Nächte mit Pattie, Komödie

Caroline (Isabelle Carré) kannte ihre Mutter kaum. Als sie von deren Tod erfährt, reist sie dennoch in das abgelegene Dorf in Südfrankreich, wo ihre Mutter zuletzt gelebt hat. Hier taucht sie in das Universum ihrer Mutter ein - ein buntes und vor allem freizügiges. Besonders Pattie (Karin Viard) lebt ein ausgesprochen freies Leben. Sie feiert Nächte durch, geht am helllichten Tage nackt baden und erzählt gerne und in allen Details von ihrem abwechslungsreichen Liebesleben. Doch plötzlich verschwindet Der Leichnam der Mutter, aufgebahrt in einem provisorisch gekühlten Zimmer, von einem Tag auf den anderen.