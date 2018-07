Taunuskrimi, Tatort,... Krimi-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Kind des Todes

Lynne Fox (Maggie Steed) findet die Leichen von Ron und Libby Wilson, die nach dem Unfalltod ihres Sohnes Michael sehr zurückgezogen gelebt hatten. Libby starb an einem Herzinfarkt, Ron wurde ermordet. Wenig später wird der Bauunternehmer Jack Purdy ermordet. Während das Dorf die Wilsons ehrlich betrauert, weint dem rücksichtslosen Unternehmer Jack niemand eine Träne nach. Außer vielleicht seine Ex-Frau Louise (Kate Miles), die in diesen Tagen Jacks Bruder Mark (Shaun Dooley) heiratet. Barnaby (John Nettles) dringt in ein Dickicht von Gemeinheiten, die einige junge Erwachsene in einer Kinder-Clique begangen haben.