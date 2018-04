Verständigung im Oman? Taubenenglisch!

Wie sich Gangkofner verständigt hat? Mit normalem Englisch und "Taubenenglisch", das er mittlerweile perfektioniert hat, wie er erzählt. Plaudern konnte er in diesem Englisch zum Beispiel auch mit ein paar Amerikanern, die ihn vergangenes Jahr in Vilsbiburg besucht haben – den "Saxon Powter" mögen nämlich auch die Züchter aus den USA. Gangkofner hat selbstschon Tiere nach Amerika exportiert. Mit nach Hause genommen hat der Vilsbiburger aus dem Oman einen ganzen Rucksack voller Gewürze, Weihrauch und Datteln. Den haben ihm seine Gastgeber am Flughafen vor lauter Dankbarkeit übergeben. "Und wenn’s nach ihnen ginge, müsste ich sofort wieder kommen", erinnert er sich. Doch erst einmal wartet Martin Gangkofner jetzt auf den Besuch aus dem Oman im Dezember, dann gibt es eine große Taubenschau in Leipzig.

Sein Umfeld hat sich mittlerweile an die Kröpfer-Leidenschaft gewöhnt; und es ist dem Banker auch völlig egal, was andere über ihn denken. "Ich mache das, was ich für richtig halte", sagt er mit Nachdruck. Es geht um seinen inneren Frieden, um seinen Ausgleich zum Stress im Berufs-Alltag. Wenn er seine Tauben füttert, mag das durchaus vor einem Burn-Out schützen, von dem er auch noch nie gefährdet war. Sagt er – und fügt noch hinzu, dass er etwas dagegen hat, sich immer nur von Trends leiten zu lassen.

"Die Tauben sind seit jeher mein innerer Pol, meine Ruhe. Wenn ich bei ihnen bin, wird alles gut und ich bin weiter belastbar. Auch, wenn es im Job mal stressig wird." Und wenn andere zum Sport rennen, läuft Gangkofner einfach treppauf, treppab zwischen seinen Ställen hin- und her, mit Futtersäcken bepackt. "Das nenne ich mal ein ganzheitliches Hobby", sagt er - und erzählt noch ein bisschen was über Sächsische Kröpfer. Die bei ihm wohl auch noch länger die Nummer eins bleiben werden.

